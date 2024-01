Tastiera Wireless ad un COSTO MAI VISTO su AMAZON: scopri di più

La scelta di una tastiera wireless può migliorare significativamente la tua esperienza di digitazione, offrendoti flessibilità e comodità. In questo contesto, l‘offerta su Amazon per la Logitech K380 a soli 53,99€ rappresenta un’opportunità da cogliere al volo.

La tastiera Logitech K380 propone una vasta gamma di colori che si adattano alla tua estetica personale. Sia che tu prediliga tonalità fresche e vivaci o un look minimalista, questa tastiera ti consente di personalizzare il tuo spazio di lavoro. La tua scrivania rispecchierà il tuo essere con quel tocco in più che sembrava mancare. Non servirà un vaso od una cornice, basta uno strumento che sia utile ma anche stiloso.

Connettività Multidispositivo della tastiera Logitec e Design

Una tastiera wireless elimina i vincoli dei cavi, consentendo una maggiore libertà di movimento. Puoi posizionare la tastiera nella posizione più comoda senza doverti preoccupare della lunghezza del cavo. Una delle caratteristiche distintive del device è la connettività multidispositivo. Puoi collegare fino a 3 dispositivi Bluetooth contemporaneamente utilizzando la funzione Easy-Switch. È compatibile con una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows, Android, Mac, ChromeOS e iOS (iPhone o iPad).

La tastiera Bluetooth Logitech K380 è compatta, leggera e offre tutte le funzionalità necessarie in un layout minimalista. Questa caratteristica la rende perfetta per chi è in movimento e ha bisogno di digitare ovunque. Niente più preoccupazioni per la sostituzione frequente delle batterie. Il dispositivo ha infatti una durata della batteria impressionante, che può “vivere” fino a 2 anni a seconda dell’utilizzo. Un vantaggio significativo per chi desidera una tastiera affidabile senza doverla ricaricare frequentemente.

Una delle principali attrattive di questo devce è la sua capacità di adattarsi a qualsiasi dispositivo. Puoi utilizzarla con il tuo cellulare, tablet o laptop, e la Logitech K380 rileverà automaticamente il dispositivo, mappando i tasti in modo appropriato per diversi sistemi operativi come Windows, Mac e Android. La Logitech K380 si presenta come una soluzione ideale per coloro che cercano una tastiera wireless versatile, con un tocco di personalizzazione e la praticità della connettività multidispositivo. Approfitta dell’offerta su Amazon a 53,99€ per migliorare la tua esperienza di digitazione su tutti i tuoi dispositivi.