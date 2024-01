Cavo Type C to Type C: Ricarica Veloce a Soli 4,99€ su Amazon

La connettività rapida è fondamentale per la nostra vita quotidiana e la scelta di un cavo di ricarica affidabile è diventata cruciale. L’offerta di Ziwodiv su Amazon presenta un Cavo Type C to Type C, lungo 1 metro, progettato per offrire un’efficace ricarica veloce e un trasferimento dati rapido. Con un costo contenuto di soli 4,99€, questo cavo promette di essere una soluzione conveniente e di alta qualità per le esigenze di connettività moderna. Amazon si conferma ancora una volta come lo store fautore di economicità e affidabilità.

Cosa rende il Cavo Ziwodiv uno dei migliori sulla piazza

Il Cavo Type C to Type C di Ziwodiv supporta una varietà di protocolli di ricarica veloce, inclusi PD, QC 3.0, FCP, con una potenza massima di 20V/5A (100W). Questa flessibilità consente una ricarica rapida, ad esempio, dell’80% di un Samsung Galaxy S22 in soli 30 minuti o dell’80% di un MacBook Pro in 1,5 ore. Oltre alla ricarica veloce, il cavo permette un trasferimento dati rapido a 480 Mbps. Tale funzionalità è ideale per chi desidera spostare file di grandi dimensioni in modo efficiente, risparmiando tempo prezioso.

La costruzione del filo, caratterizzata da uno schermatura multistrato interno, evita interferenze esterne e garantisce una trasmissione stabile del segnale. L’esterno in doppio nylon intrecciato è resistente, con una capacità di sopportare fino a 40.000 pieghe, garantendo durabilità e prevenendo grovigli. Il cavo è dotato anche di un chip intelligente E-Marker che offre protezioni multiple contro sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito. La custodia in alluminio e il tappo in acciaio inossidabile nichelato conferiscono al cavo resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Inoltre, a garantire una maggiore sicurezza, c’è la garanzia di protezione 18 mesi.

Il cavo Type C to Type C di Ziwodiv è una scelta conveniente e affidabile per chi cerca un accessorio di connettività di alta qualità. Con caratteristiche di ricarica veloce, trasferimento dati rapido e un design resistente, si distingue come una soluzione essenziale per soddisfare le esigenze moderne di connettività. Sfrutta l’offerta su Amazon e investi in un cavo che non solo ricaricherà i tuoi dispositivi in modo efficiente, ma garantirà anche una connettività stabile e affidabile.