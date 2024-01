Fino a 150 GIGA quasi gratis con Vodafone e le sue SILVER

È ad oggi complicato tenere testa ai gestori virtuali che con pochi euro riuscivano a garantire contenuti straordinari tra minuti, messaggi e giga. Un gestore come Vodafone, peraltro sempre additato come costoso e statico, ha dovuto cambiare le carte in tavola per rimettersi in gioco alla grande.

La strategia del celebre gestore italiano consiste nel proporre ancora una volta ai suoi migliori contenuti, lanciando le offerte Power. Queste fanno parte di una gamma che già in passato è stata in grado di rimettere in chiaro le cose, riportando indietro svariati utenti. Adesso è tutto diverso: il provider da battere è proprio TIM con le sue promo. Al loro interno non manca veramente nulla e lo possono constatare tutti coloro che hanno ricevuto l’invito al rientro.

Vodafone non si fa battere e schiera la Silver per vincere ancora, ecco i contenuti

Con tutti i gestori che sono disponibili nel mondo della telefonia mobile è davvero difficile scegliere. Rispetto al passato sono cambiate diverse cose, visto che prima ce n’erano solo due o tre che riuscivano a detenere la leadership.

Vodafone lancia di nuovo le sue Silver, entrambe con minuti ed SMS senza limiti. La prima offre 100 giga in 4G mentre la seconda offre 150 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.

A poter sottoscrivere queste due offerte sono solo alcuni utenti, siccome TIM ha scelto di destinarle a coloro che provengono da Iliad o da gestori virtuali. In più bisogna anche ricordare che c’è il primo mese gratis, per cui si comincerà a pagare dal secondo in poi.