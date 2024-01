HP Envy Inspire 7220e: sconto PAZZO su AMAZON per la stampante multifunzione

HP Envy Inspire 7220e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro davvero unica, un prodotto dalle dimensioni non propriamente ridotte, ma comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni da top di gamma, ad un prezzo oggi finalmente più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori.

Il modello in questione raggiunge 15,1 x 18,1 x 7,5 centimetri, e prima di tutto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento. Gode di connessione WiFi, ciò permette di inviare la stampa da remoto (quindi senza collegare fisicamente il notebook alla stessa), è una stampante a getto d’inchiostro (necessita quindi di cartucce, non di un toner) a colori, con dimensioni massime di stampa A4 e possibilità di stampare in automatico su fronte/retro.

Stampante HP Envy: che prezzo basso su Amazon

Acquistare una stampante di questo tipo richiede di base un esborso economico leggermente superiore al normale, infatti su Amazon il suo prezzo consigliato sarebbe di 154,90 euro, ma nello stesso periodo è stato attivato uno sconto importante del 39%, che le ha permesso oggi di costare solamente 94,99 euro.

Nel momento in cui l’avrete acquistata, dovrete sapere che avrete inclusi 3 mesi di inchiostro Instant Ink, così da essere sempre sicuri di avere libero accesso alle cartucce ed alla stampa. Il prodotto è comunque molto valido, riesce a raggiungere una buona velocità, pari a 22 pagine al minuto, accontentando anche gli utenti più esigenti.