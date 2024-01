Logitech MX Master 3S: sconto del 33% su AMAZON per il mouse top di gamma

Logitech MX Master 3S non è uno dei tanti mouse wireless/bluetooth, bensì lo potremmo quasi definire IL mouse, un prodotto di fascia alta che promette prestazioni al top della categoria, ed una versatilità che pochi altri modelli sul mercato sono attualmente in grado di offrire.

Disponibile in due colorazioni (grigio o nero), il prodotto è prima di tutto caratterizzato da un sensore ottico a 8K DPI, con possibilità quindi di utilizzo ad esempio anche sul vetro o qualsivoglia altra superficie, i clic sono decisamente più silenziosi rispetto ai modelli precedenti, non arrecando fastidio in alcun modo a chi circonda l’utilizzatore. E’ un mouse ottico wireless, ciò sta a significare che può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo con connessione bluetooth o wireless, sfruttando il Logi Bolt, il ricevitore USB-A da collegare fisicamente ad una porta.

Logitech MX Master 3S: un risparmio più unico che raro

Acquistando MX Master 3S di Logitech, avrete l’assoluta certezza di avere tra le mani un mouse di qualità al giusto prezzo. Il valore consigliato dall’azienda è difatti di 134,99 euro, ma fortunatamente Amazon è sempre pronta a riservare una piacevole sorpresa al consumatore finale, mettendo subito sul piatto uno sconto del 33%, fino ad arrivare al valore definitivo di soli 89,99 euro.

I punti di forza del mouse ottico sono davvero tantissimi, oltre a quelli indicati in precedenza, possiamo annoverare la piena compatibilità con qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dalla tipologia o dal sistema operativo di riferimento, nonché numerosi tasti fisici programmabili sulla superficie.