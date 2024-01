Amazon aveva intenzione di acquisire iRobot per un maggiore controllo del mercato anche dal punto di vista dei robot aspirapolveri; questo però è stato respinto dalla Commissione Europea perché altrimenti Amazon avrebbe un maggiore monopolio del mercato. Tutto questo era stato fatto a fronte degli 1,7 miliardi di dollari che Amazon aveva offerto per l’ acquisizione di iRobot. Infatti come riportato dall’ indagine pubblicata a novembre la Commissione Europea ritiene che Amazon possa avere un maggiore controllo delle vendite degli aspirapolveri.

Inoltre Amazon secondo la Commissione potrebbe utilizzare dei metodi che impedirebbero agli altri venditori di vendere i loro prodotti; la Commissione aveva aperto quest’ indagine a luglio e solo ora riusciamo ad avere i risultati dei lavori svolti. Amazon possiede il monopolio un po’ per tutti i prodotti quindi è stato deciso che per dare una possibilità agli altri concorrenti venditori di poter approcciarsi al mondo del mercato con i loro prodotti sarebbe stato meglio che non acquistasse iRobot.

iRobot non viene ceduto ad Amazon per un divieto da parte dell’ Europa

In un incontro tra la Commissione Europea e Amazon è emerso che sarebbe stato respinto l’ accordo di acquisizione di iRobot da parte della compagnia anche se la scadenza per le decisioni da parte della Commissione Europea è fissato al 14 febbraio, quindi c’è tutto il tempo per un ripensamento anche se da quest’ incontro non sarebbe intenzionata ad un cambio di programma. Ovviamente tutto questo è stato fatto sempre per eliminare la concorrenza nel mercato dei robot aspirapolveri.

Tra le compagnie che ancora indagano su questa vicenda è la Federal Commission statunitense che sta ancora cercando di scoprire nuovi metodi che potrebbero indirizzare Amazon verso il completamento dei sui obiettivi. Il fatto che ci sia tutta questa concorrenza è noto a molti dato che online è molto semplice acquistare oggetti ed è la scelta favorita per moltissime persone, quindi questa decisione sarà fondamentale per capire se è necessario concedere l’ acquisizione di iRobot da parte di Amazon oppure se si può fare a meno di questo.