Avere sempre uno smartphone a disposizione ha comportato un cambiamento radicale nei processi di acquisto da parte degli utenti. Le piattaforme di e-commerce sono sempre più diffuse e Google sta cercando di migliorare l’esperienza utente anche in questo settore.

La notizia arriva da un nuovo report redatto dal team di Pigtou.com in collaborazione con David di @xleaks7. Sembrerebbe che Google abbia depositato un brevetto contenente un’esperienza di shopping su smartphone completamente rivoluzionata.

Il gigante di Mountain View punta a creare un processo user-friendly per i consumatori ma che, al tempo stesso, possa sbloccare nuove opportunità anche per gli inserzionisti. Il vantaggio, quindi, è duplice e permetterà di semplificare gli acquisti per gli utenti e migliorare la visibilità delle pubblicità.

Google si sta preparando a semplificare lo shopping su mobile con un nuovo processo di acquisto pensato sia per gli utenti che per gli inserzionisti

Infatti, lo shopping effettuato tramite mobile ha modificato l’approccio da parte degli utenti. Sicuramente ha reso più facile ed immediata la ricerca ma, a causa degli schermi di dimensioni ridotte, ha portato a dover semplificare tutti i processi di acquisto per renderli adatti alle diagonali contenute.

Google sta valutando la possibilità di creare una sequenza predefinita che verrà incontro agli utenti. Attraverso una serie di semplici domande a risposta multipla proposte a tutto schermo, gli utenti potranno personalizzare al massimo la propria ricerca in maniera semplice ed efficace.

Per esempio, sarà possibile selezionare la categoria merceologica che interessa, il range di prezzo, le caratteristiche, le feature e il modello. Tutte le informazioni, saranno utilizzate per offrire il prodotto più adatto e quindi garantire all’utente di trovare esattamente ciò che cerca. Tuttavia, le informazioni saranno utilizzate anche per integrarle con le opportunità pubblicitarie per gli inserzionisti.

Il brevetto depositato da Google lascia intendere che l’azienda di Mountain View stia valutando concretamente questa possibilità. Tuttavia, non è chiaro se Big G stia sviluppando effettivamente questo sistema e se deciderà di integrare la feature nell’ecosistema Android. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.