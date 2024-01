Il futuro del Fotovoltaico: tecnologie emergenti e sostenibilità ambientale

Il settore del fotovoltaico è in continua evoluzione, con nuove tecnologie che promettono sviluppi rivoluzionari. Un report pubblicato sul Journal of Photonics for Energy, redatto da 41 esperti mondiali del settore, offre uno sguardo approfondito sullo stato dell’arte del fotovoltaico emergente, evidenziando il ruolo cruciale di questa fonte energetica nel panorama globale.

Il rapporto sottolinea che il fotovoltaico è cresciuto fino a diventare una componente significativa della produzione mondiale di elettricità, contribuendo al 4,5% circa dell’energia generata a livello globale. La “Renewables 2023” dell’Agenzia Internazionale dell’Energia mette in luce che il solare rappresenta ora tre quarti della capacità energetica da fonti rinnovabili aggiunta lo scorso anno, segnando un notevole aumento del 50% rispetto al 2022. Ciononostante, l’IEA mostra la necessità di una crescita continua delle energie rinnovabili per mitigare l’impatto delle emissioni globali di gas serra. Si prevede che il fotovoltaico debba crescere del 25% circa ogni anno, con l’obiettivo di raggiungere 75 TW di installazioni globali entro il 2050.

Tecnologie Emergenti Fotovoltaico: Oltre il Silicio

Il panorama attuale è dominato dalle tecnologie al silicio, ma il report sottolinea la necessità di esplorare soluzioni come film sottile, perovskite, fotovoltaico organico e celle solari sensibilizzate da coloranti (DSSC) per garantire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. La tecnologia al silicio bifacciale, in particolare, emerge come una scelta promettente per la sua efficienza e costo inferiore rispetto alle tecnologie monofacciali.

La sezione dedicata alle perovskite evidenzia l’ottimismo degli esperti sulla possibilità di sviluppare soluzioni basate su questo materiale entro i prossimi dieci anni. Altre tecnologie, come il fotovoltaico organico e le DSSC, stanno facendo progressi significativi nei laboratori, promettendo efficienze di conversione di potenza che si avvicinano al 20%.

Sostenibilità Ambientale: Una Priorità

L’attenzione si sposta anche sulla sostenibilità ambientale del fotovoltaico. Gli esperti sottolineano l’importanza di considerare l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del settore, dalla produzione all’end-of-life dei moduli. La ricerca e lo sviluppo dovranno concentrarsi sulla riduzione dell’impatto ambientale della produzione, sul riciclaggio efficace e sull’implementazione di principi di economia circolare.

Il futuro del fotovoltaico si prospetta luminoso, con tecnologie emergenti che ampliano le possibilità del settore. L’innovazione e la sostenibilità saranno fondamentali per guidare questa evoluzione, contribuendo a plasmare un panorama energetico globale sempre più sostenibile. Con una crescente attenzione a tecnologie avanzate e pratiche eco-friendly, il fotovoltaico continua a essere una forza trainante nel promuovere un avvenire o energetico più pulito e resiliente.