La One UI sarebbe uno studio fatto da Samsung, per quanto riguarda l‘interfaccia grafica. Quando è stata progettata, uno degli scopi più importanti era quello di facilitare l’utilizzo di smartphone (di grandi dimensioni) con una mano.



Per alcuni utenti, a cui piace essere aggiornati, i tempi di attesa per un aggiornamento sono fondamentali. Negli ultimi anni, fortunatamente, i produttori stanno dimostrando più attenzione su questa tematica, infatti aziende come Samsung e Google, stanno mostrando un impegno rilevante, uno dei tanti esempi è il Galaxy S24, su cui sono stati assicurati ben 7 anni di versioni android (e come questo dispositivo, ce ne sono anche tanti altri).

La nuova versione One UI 6.1

Stando a quanto detto durante la presentazione del Samsung Galaxy 24, per alcuni dispositivi, non manca molto all’arrivo della versione One UI 6.1. L’azienda sud-coreana ha svelato che ci saranno diverse fasi del rollout. Per quanto riguarda la prima fase, ci sono diversi dispositivi interessati, tra cui: Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Samsung ha assicurato l’aggiornamento di questi dispositivi entro la prima metà dell’anno. L’aggiornamento One UI 6.1 raggiungerà anche molti altri dispositivi.

L’azienda produttrice dei sistemi e dei dispositivi di cui stiamo parlando, si è sempre mostrata abbastanza veloce, quindi noi speriamo in qualche novità già tra Febbraio e Marzo. Certo, chi non volesse aspettare “troppo tempo” ha un’unica opzione, cioè comprare una delle versioni deli nuovissimi Galaxy S24. Acquistando uno di questi nuovi dispositivi permetterà agli utenti di usufruire subito dell’aggiornamento, in quanto questi ultimi dispositivi escono con la versione One UI 6.1 di serie.