L’Unione Europea ancora in pressing per far rispettare il DMA, ovvero il Digital Market Act a tutte le big tech. C’è stata recentemente una riunione/discussione con i principali CEO delle società tech americane in cui si è parlato maggiormente dell’App Store e di Apple Music. La Vestager è stata ospite di Cook all’Apple Park, ma senza informazioni e notizie a riguardo.

Cosa ha pubblicato la commissaria europea (UE) sul proprio account X?

La commissaria europea ha pubblicato sul proprio account X una foto in cui si trova con il CEO di Apple e all’interno della didascalia ha specificato che la discussione aveva come tema principale l’apertura dell’ecosistema Apple agli store di terze parti. Del possibile arrivo del sideloading su iOS si parla da molto tempo, ma nelle scorse settimana è emersa l’indiscrezione secondo cui Apple farà ricorso contro il DMA dell’UE proprio per bloccare questo avvenimento e far sì che ciò non avvenga. Al momento però non c’è nulla di ufficiale. Tra gli altri temi toccati c’è anche l’indagine dell’Unione Europea su Apple Music, ma anche qui nulla di ufficiale.

Il rapporto tra l’Unione Europea è le più quotate aziende di elettronica si fa sempre più teso, con l’Organo che tutela il commercio in Europa volto sempre, giustamente oseremmo dire, a far rispettare le regole, cosicché gli utenti non possano incappare in brutte sorprese, o comunque in un comportamento che si discosti da quanto sia più consono per la popolazione locale. Siamo sicuri che seguiranno nuovi sviluppi alla vicenda, della quale vi parleremo in seguito.