Il primo iPhone di Apple, lanciato più di quindici anni fa, ha segnato una svolta epocale nella storia della tecnologia e della telefonia mobile. Nonostante le innovazioni rivoluzionarie introdotte, ci sono alcune funzionalità fondamentali che mancavano in quel dispositivo, rendendolo in qualche modo limitato rispetto agli standard odierni.

Una delle lacune più evidenti del primo iPhone era l’assenza della funzione “copia–incolla“. Incredibilmente, il dispositivo non permetteva agli utenti di copiare testi da una fonte e incollarli altrove. Questo significava che l’utente doveva eseguire manualmente l’intera procedura ogni volta che desiderava spostare del testo da una parte all’altra. La funzione copia-incolla, infatti, è stata introdotta solo nel 2009, due anni dopo il lancio iniziale dell’iPhone, dimostrando quanto rapidamente l’evoluzione tecnologica stesse avanzando.

Le tre funzioni mancanti sui primi iPhone

Un’altra carenza significativa riguarda la fotocamera frontale. Nel mondo dei selfie che conosciamo oggi, può sembrare incredibile che il primo iPhone non avesse una fotocamera rivolta verso l’utente. La possibilità di scattare selfie è stata introdotta nel 2010 con l’iPhone 4. Il dispositivo che, in pochissimo tempo, è poi diventato uno dei preferiti dagli appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Mentre la fotocamera anteriore mancava, quella posteriore non brillava per prestazioni e presentava diverse limitazioni come l’assenza di registrazione video, introdotta nell’iPhone 3GS nel 2009.

Inoltre, sui primi iPhone mancava anche l’App Store. Sebbene il primo iPhone avesse un set di app preinstallate, tra cui Telefono, Contatti, Meteo, Note, Calendario, Foto e Calcolatrice, non c’era alcun mezzo per scaricare e installare applicazioni di terze parti. L’App Store è diventato disponibile solo nel luglio del 2008, data in cui sono state aperte le porte a un vasto ecosistema di applicazioni. Prima di questa data, le app di terze parti erano limitate all’accesso tramite il web, con tutte le restrizioni connesse.

Oltre a queste mancanze, il primo modello Apple non disponeva di un flash per la fotocamera, rendendo impossibile scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. Era inoltre impossibile utilizzare la torcia. Queste funzionalità sarebbero state introdotte poi solo in seguito.

Dunque, sebbene il primo iPhone abbia segnato un punto di svolta nella storia della tecnologia, è interessante riflettere sulle limitazioni che presentava in termini di funzionalità chiave rispetto agli standard moderni. Le successive generazioni di iPhone hanno colmato queste lacune, contribuendo a ridefinire il concetto di smartphone e consolidando il ruolo di Apple nel settore tecnologico.