Attualmente, la tecnologia più all’avanguardia per la connessione internet è il tanto controverso 5G.

Il 5G, ovvero la quinta generazione della tecnologia wireless di rete mobile, è un passo in avanti considerevole rispetto alle precedenti, soprattutto per quanto riguarda qualità e velocità.

Questa tecnologia è caratterizzata da bassa latenza, un miglioramento della banda larga mobile e connettività massima.

Nonostante tutte queste ottime qualità che stanno permettendo di rivoluzionare il mondo delle connessioni, il 5G presenta anche dei difetti, come la velocità di caricamento che non riesce a superare i 100 Mbps.

Si sta lavorando molto su questo limite e pare che si sia trovata una soluzione adeguata.

Vodafone insieme a Qualcomm e Xiaomi aumentano la velocità di upload

Questa soluzione è una combo di sforzi di tre aziende determinanti: Vodafone, Qualcomm e Xiaomi.

A quanto pare, queste tre aziende stanno testando una nuova tecnologia 5G in grado di raggiungere una velocità di upload più elevata.

I test sono stati condotti in Spagna e in Germania e sono stati effettuati grazie a un nuovo incredibile chip di marca Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 3, assemblato su un dispositivo Xiaomi 14, utilizzando la rete 5G Standalone di Vodafone.

Questa nuova tecnologia, denominata Uplink Carrier Aggregation con Tx Switching, permette di aumentare la velocità di upload fino a raggiungere i 273 Mbps migliorando in modo incredibile la trasmissione del segnale, anche in zone più affollate o con copertura ridotta, grazie all’utilizzo di più canali per l’uplink.

Nei prossimi mesi Vodafone procederà ad aggiornare le linee dei propri clienti con questa nuova incredibile tecnologia.