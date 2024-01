Uno dei prezzi più interessanti degli ultimi anni vi attende direttamente su Amazon, potete infatti pensare di acquistare il bellissimo Samsung Galaxy A54 5G, riuscendo oltretutto a risparmiare molto più di quanto non abbiate mai immaginato.

Il dispositivo presenta un ampio display da 6,4 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, si tratta di un Super AMOLED con processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, passando poi per una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A54 5G: il prezzo disponibile su Amazon è irrisorio

Il Samsung Galaxy A54 5G è indubbiamente uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, al giorno d’oggi il suo listino sarebbe di 499 euro, ma approfittando delle ottime riduzioni disponibili su Amazon, gli utenti si ritrovano a spendere solamente 359 euro per il suo acquisto (con uno sconto del 28%). Se interessati potete acquistarlo direttamente qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in confezione si trova anche una cover trasparente, molto comoda per iniziare sin da subito a proteggere lo smartphone. La batteria è un componente da 5000mAh, che offre ricarica rapida ed una buonissima autonomia, mentre il comparto fotografico è triplo nella parte posteriore, con il sensore principale da 50 megapixel, ottimo per riuscire a realizzare fotografie nitide e cristalline nella maggior parte delle condizioni. Il processore octa-core dovrebbe essere più che sufficiente per eseguire le classiche operazioni con lo smartphone, ma anche in parte giocare ed un multitasking abbastanza profondo.