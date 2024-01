Unieuro ha offerte STRAORDINARIE contro Amazon, ecco i prezzi

Tra i più grandi colossi che si occupano del mondo della tecnologia e dell’elettronica, ecco comparire Unieuro. I grandi magazzini si inchinano a questo brand, che da sempre è indice di grande qualità e soprattutto di risparmio.

Oggi tutti hanno a disposizione il nuovo volantino, quello che durerà fino al prossimo 31 gennaio e che metterà ancora in gioco il suo Fuoritutto. Le offerte disponibili vanno dal 10 al 50% di sconto su centinaia di prodotti, soprattutto per quanto riguarda le ultime tecnologie. Cioè ovviamente anche la possibilità di finanziare il proprio acquisto così come la possibilità di risparmiare il 20% su tutte le soundbar.

Unieuro e il volantino che termina il 31 gennaio: ecco gli sconti migliori

1 su 14

Sono davvero interessanti gli sconti che arrivano in merito alla tecnologia, in particolar modo nell’ambito della telefonia. Unieuro offre ad esempio il nuovo Google Pixel 8 Pro ad un prezzo di 949 €, mentre il modello di base Pixel 8 ha un costo di 699 €.

Segue anche un’altra ottima offerta, ovvero quella che vede protagonista l’Honor Magic6 Lite per un prezzo totale di 349,90 €. Non passano inosservati anche i prodotti di Apple, siccome c’è disponibile il nuovo iPhone 15 a 869 € così come l’iPhone 13 a 669 €. Per tutti coloro che invece desiderano un computer di alto livello, si può spaziare tra due MacBook Air. Il primo, nella variante classica da 13″ con processore M1, costa solo 929 €. Il secondo che invece arriva nella sua ultima configurazione, quella con schermo da 13,6″ con notch e con processore M2, ha un prezzo di 1149 €. Sono disponibili anche diversi tablet tra cui l’iPad di 10ª generazione e tanti tantissimi smartwatch tra cui gli Apple Watch SE.