Lildl, offerte MOSTRUOSE nel nuovo volantino al 60%

Ancora una volta il marchio da battere per quanto riguarda il mondo dei grandi magazzini e dei supermercati in generale sarà Lidl. Le sue offerte che permettono al pubblico di avere il meglio sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista degli elettrodomestici, saranno disponibili fino al prossimo 28 gennaio.

All’interno del nuovo volantino sono presenti prezzi mai visti prima, che mettono in seria difficoltà anche Amazon. Ovviamente la raccomandazione è quella di fare il prima possibile per evitare che vadano in esaurimento scorte.

Sono arrivasti gli sconti di Lidl, ecco gli elettrodomestici in promo e tanti sconti

Per andare subito su qualcosa di serio, ecco una friggitrice ad aria calda, la quale ha un prezzo di 29,99 € e una capienza di ottimo livello. Ovviamente si tratta di prodotti che hanno due anni di garanzia, per cui non bisogna avere paura di nulla.

Per quanto riguarda gli utensili da lavoro, il marchio Parkside mette a disposizione un trapano a percussione con un prezzo di 69 € e 3 anni di garanzia. Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono tanti altri prodotti come ad esempio una levigatrice a penna multifunzione ricaricabile che ha un prezzo di 14,99 € e sempre la stessa garanzia.

Sempre per gli amanti del fai da te, ecco anche un set intero di cacciaviti, con ben 32 pezzi disponibili per 9,99 €.

Andando all’ultima pagina, sarà anche possibile prenotarsi la vacanza visto che ci sono diverse soluzioni disponibili. Lidl consente infatti di scegliere tra diversi hotel in Italia magari per un weekend da sogno.