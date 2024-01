A gennaio 2022, Toyota ha stupito il mondo automobilistico presentando la GR GT3 Concept al Tokyo Auto Salon. Il prototipo, esibito in Giappone, sembrava preludere alle forme sia di una vettura da competizione sia di una super sportiva omologata per la strada, generando grande curiosità tra gli appassionati del marchio nipponico.

Dietro le quinte della GR GT3

Nel corso dei mesi successivi, video spia e “leak” hanno alimentato ulteriormente l’attenzione attorno a questa misteriosa Toyota. Tra i dettagli trapelati figuravano anche bozzetti ufficiali che delineavano il carattere audace e esagerato del veicolo. E ora, la casa automobilistica sembra aver lasciato un nuovo indizio sul futuro di questa supercar.

Un elemento intrigante è emerso quando, il 19 gennaio, Toyota ha depositato la registrazione del marchio commerciale “GR GT“, aggiungendo ulteriore speculazione al già fervente dibattito sugli sviluppi imminenti. Attualmente, i modelli contrassegnati con la sigla GR sono considerati i più sportivi all’interno della gamma Toyota, comprendendo icone come la GR Supra e la GR Yaris, insieme alla GR Corolla disponibile in Nord America e Giappone.

La denominazione “GR GT” suggerisce un ulteriore livello di estremizzazione e potrebbe benissimo riferirsi al tanto discusso modello GR GT3. Vi è anche la possibilità intrigante che sia legata a un concept virtuale, magari creato appositamente per il mondo di Gran Turismo. Considerando la collaborazione consolidata tra Toyota e Gran Turismo, l’ipotesi di una “Vision GR GT” concepita digitalmente e aggiunta al ricco arsenale di auto virtuali per Playstation 4 e 5 non può essere esclusa.

Toyota GR GT o concept virtuale?

Va notato che, in molti casi, i marchi commerciali registrati non si traducono automaticamente in modelli di produzione concreti. Le Case automobilistiche spesso adottano questa misura preventiva per preservare le proprie sigle da un possibile utilizzo da parte dei concorrenti.

Una certezza emersa dalle voci è che una Toyota GR dallo spirito distintivo sarà presto una realtà tangibile. Confermando quanto già annunciato da Rob Leupen, direttore del team Toyota WEC, la GR GT3 si trasformerà in un’auto da endurance a partire dal 2026. Questo progetto includerà anche la produzione di un modello di serie, sebbene sussistano incertezze riguardo alla possibilità che possa essere commercializzato sotto il marchio Lexus.

La tipologia di propulsione rimane un mistero, con incognite sulla sua configurazione ibrida, elettrica o non elettrificata. L’azienda sembra intenzionata a mantenere il pubblico in sospeso, promettendo ulteriori dettagli che verranno rivelati in seguito. In un settore automobilistico in continua evoluzione, la Toyota GR GT si presenta come un elemento di anticipazione e mistero, suscitando l’interesse degli appassionati e confermando la reputazione del marchio per l’innovazione.