Un prezzo davvero molto interessante è stato applicato direttamene da Amazon sull’acquisto del controller wireless per Xbox, un prodotto ufficiale, disponibile in ben 8 colorazioni differenti, che in genere ha sempre avuto un costo particolarmente elevato.

Gli utenti che oggi decidono di buttarsi a capofitto nel mondo Xbox, ed hanno necessità di disporre di un controller accessorio, devono assolutamente fare affidamento sul dispositivo in questione, oggi in promozione nella sua bellissima colorazione Blue.

Ricevete ogni sconto Amazon, con tanti codici e coupon gratis, direttamente sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi a questo indirizzo.

Xbox Series X/S: il controller wireless è molto economico

Il controller di Xbox avrebbe un prezzo base su Amazon di 59,99 euro, ma in questo periodo gli utenti possono davvero pensare di acquistarlo risparmiando il 12% (pari a circa 7 euro), arrivando così a spendere solamente 52,99 euro. Di base non sarebbe uno sconto particolarmente importante, ma è comunque da notare il fatto che difficilmente lo abbiamo visto in promozione. Lo potete acquistare a questo link.

Il controller Xbox Series X/S, a prescindere dalla colorazione, funziona direttamente a pile, sono da inserire due stilo direttamente nella parte posteriore; nulla vi vieta di acquistare alcuni set ricaricabili, disponibili su Amazon, così da evitare il consumo di pile (risparmiando problemi eventuali per l’ambiente). Va inoltre sottolineato come il controller oggetto del nostro articolo sia perfettamente compatibile anche con Windows, ed è sicuramente un plus non da poco, per il semplice fatto che potrà essere utilizzato ad esempio per giocare con Xbox Game pass anche da PC, senza troppi pensieri o problemi di sorta.