Il trapano avvitatore è uno strumento versatile, un prodotto che può essere sostanzialmente utilizzato per due scopi differenti: da un lato il semplice avvitamento di viti e similari, passando poi per la trapanatura di vari tipi di superfici. Il suo prezzo, nonostante la grande versatilità, non risulta in nessun modo essere eccessivo.

Questo è possibile grazie alle numerose promozioni disponibili su Amazon, che permettono ai singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio superiore al normale, anche ad esempio sull’acquisto del trapano avvitatore a batteria (quindi utilizzabile senza filo) di casa Pulituo. Il prodotto in questione è un trapano a percussione a 12V, con 2 velocità selezionabili ed una torsione massima di 35Nm.

Trapano avvitatore: costa solamente 30 euro su Amazon

Il trapano avvitatore di Pulituo è forse uno dei più economici tra quelli effettivamente disponibili su Amazon, poiché gli utenti lo possono fare proprio con un esborso finale di soli 31 euro. Per raggiungere tale cifra si parte dai 55,00 euro di listino, scontati del 27% da parte di Amazon, fino a raggiungere il valore attuale di 39 euro; per rendere la spesa ancora meno pesante, è stato inserito in pagina un coupon da 8 euro, che gli utenti potranno decidere di inserire, scontando ulteriormente i suddetti 39 euro. Il prodotto può essere acquistato direttamente qui.

All’interno della confezione, a renderlo ancora più versatile, trovano posto tre punte da trapano differenti per materiale, oltre ad un set approfondito per la funzione di avvitatore.