Unieuro ha il volantino perfetto, iPhone e Galaxy al 50%

Sono giunte a disposizione degli utenti numerose offerte durante questo mese di gennaio. I grandi magazzini hanno deciso di fare del loro meglio per mettere in difficoltà i colossi e-commerce e a quanto pare il capofila sarebbe Unieuro. Il brand famosissimo, soprattutto per la vendita di prodotti di tecnologia, oggi mostra il suo volantino che andrà avanti fino al 31 gennaio.

Al suo interno ci sono veramente tantissimi prodotti, tra cui computer, televisioni e smartphone di vario genere.

Unieuro ha gli sconti migliori, ecco il nuovo volantino che va avanti fino a fine mese

Tra i migliori sconti che arrivano all’interno di questo super volantino di Unieuro, ci sono svariati prodotti. Ovviamente la maggior parte di questi fanno parte del mondo dell’elettronica e si comincia infatti da un spettacolare smart TV. Quella di Hisense ha una diagonale da 50″ e presenta la tecnologia QLED. Tutto ciò garantisce il massimo in termini di qualità e prezzo: oggi costa solo 369 €.

Non poteva mancare una delle più grandi offerte su uno dei più grandi computer portatili all’interno della sua categoria. Ecco lo sconto sull’ASUS VivoBook da 15,6″ di schermo. Il prezzo prezzo di questo prodotto, che ha al suo interno vanta un processore Intel Core i3 di 12esima generazione, è di soli 399 €.

Sempre all’interno della prima pagina, gli utenti possono anche trovare altre due offerte molto interessanti tra cui il Samsung Galaxy Z Flip4 a 599 €. Si tratta del pieghevole dell’azienda sudcoreana che presenta ottime specifiche tecniche. L’altra soluzione è invece un aspirapolvere Dyson V12 Detect Slim Absolute. Il prezzo è di 499 €.