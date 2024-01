TIM, che regalo agli utenti a marzo: aumentano i GIGA nelle offerte

L’ultimo periodo ha dimostrato che i grandi gestori sono ancora pronti a dare il loro contributo per rendere la lotta interessante nel mondo della telefonia mobile. Tra i più potenti in assoluto non poteva mancare il nome di TIM, che già durante gli ultimi tempi ha lanciato nuove offerte. Questo provider però non è solo rose e fiori, visto che durante gli scorsi giorni ha annunciato alcune nuove rimodulazioni pronte ad impattare sui suoi utenti.

Dal prossimo 4 marzo 2024 infatti arriverà un aumento del costo mensile per alcuni clienti su rete mobile. La rimodulazione è stata annunciata lo scorso 11 gennaio prevede che il prezzo di alcune offerte mobili ricaricabili di TIM aumenti di 1,99 € Iva inclusa.

TIM: aumentano le offerte ma cambiano anche i contenuti di alcune offerte

Come si pensava inizialmente, il mese di marzo sarà quello designato da TIM per racimolare qualche euro in più. Il celebre gestore ha deciso di applicare una rimodulazione dei prezzi ad alcune delle sue offerte mobili, mentre per altri l’aumento dei contenuti.

Coloro che potranno aggiungere nuovi contenuti alla propria offerta sono quelli che non hanno attivata la tariffa TIM Unica e che non hanno giga illimitati. Si potranno aggiungere 50 giga in più ogni mese semplicemente inviando un SMS gratuito al 40916 con scritto “50GIGA ON“. Questi giga saranno disponibili tutti i mesi tenendo attiva l’offerta principale. L’opzione che andrà ad attivarsi si chiamerà xTE 50 Giga Gratis.

Gli altri clienti, quelli che invece hanno giga illimitati, potranno richiedere mediante le stesse modalità l’attivazione della rete 5G. Bisognerà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “5G ON“. L’opzione attivata si chiamerà 5G ON xTE Free.