Very Mobile ha recentemente anticipato l’adeguamento annuale del bundle di traffico dati per la navigazione nei paesi dell’Unione Europea. L’adeguamento annuale del bundle di traffico dati è una risposta diretta alla normativa vigente. Questa impone agli operatori di alzare la soglia di traffico dati disponibile in Europa anno dopo anno.

L’azione proattiva da parte di Very Mobile riflette il suo impegno nel fornire servizi convenienti e all’avanguardia ai propri utenti. La determinazione dei nuovi limiti di traffico segue una formula intuitiva: i gigabyte di traffico dati in Europa vengono ottenuti dividendo il prezzo mensile (senza IVA) per il coefficiente di adeguamento, che è ora 1,55.

Servizio roaming in Europa di Very Mobile

La nuova soglia di traffico dati è immediatamente fruibile sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti. Per avere le idee chiare è possibile visionare tutte le informazioni, facilmente accessibili attraverso l’app Very Mobile per i già clienti Very. Per coloro che stanno considerando di cambiare operatore o acquistare una nuova SIM, le informazioni sulle nuove soglie sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.

Le offerte di Very Mobile vanno da 4,99 euro al mese a 13,99 euro al mese, offrendo rispettivamente da 5,3 GB a 14,8 GB al mese per il traffico dati in UE. Questa gamma di opzioni evidenzia l’impegno costante di Very nel soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori europei.

È interessante notare che, nonostante la Brexit, Very Mobile applica attualmente le stesse condizioni nel Regno Unito e nei Paesi dell’Unione Europea.

Per il momento sul sito è ancora disponibile il valore extrasogna dello scorso anno, ma probabilmente l’operatore cambierà il valore facendo chiarezza su questo dettaglio. Nel frattempo, i clienti sono invitati a prestare attenzione a questo aspetto e valutarlo attentamente.

La decisione di Very Mobile di anticipare l’adeguamento delle soglie di traffico dati riflette la sua volontà dell’operatore di offrire un servizio all’avanguardia per mantenere mantenere i propri clienti informati e soddisfatti. Questo adeguamento per gli utenti attuali e potenziali, fornisce loro una maggiore flessibilità e un valore superiore per i loro piani di navigazione. Non resta che vedere come anche gli altri gestori risponderanno a questo cambiamento e come le normative continueranno a plasmare il panorama delle tariffe telefoniche nei prossimi anni.