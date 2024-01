La promozione di Kena Mobile si presenta come un’opportunità straordinaria per chi è alla ricerca di un’offerta telefonica conveniente e ricca di vantaggi. Con un pacchetto generoso di 100GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS al mese al prezzo incredibilmente accessibile di soli 5,99€, Kena Mobile si propone come una scelta vantaggiosa nel panorama degli operatori telefonici.

Ma le sorprese non finiscono qui: attivando questa promozione senza precedenti, Kena Mobile offre gratuitamente ulteriori 50GB di dati al mese per ben 12 mesi, rendendo l’offerta ancora più allettante. Inoltre, il costo di attivazione, normalmente fissato a 4,99€, viene offerto gratuitamente a chi sceglie di optare per questa imperdibile offerta.

La nuova promo di Kena Mobile

Questa incredibile opportunità non è riservata solo ai nuovi utenti, ma è estesa a tutti i clienti provenienti da altri gestori come Iliad, ho. Mobile, Pose, Fastweb e altri operatori virtuali (la lista completa è consultabile sulla pagina web ufficiale dedicata alla promozione).

Questa promozione si rivela particolarmente adatta a chi è costantemente in movimento e ha bisogno di una connessione affidabile e di grandi quantità di dati. Con un pacchetto dati così ampio, potrete utilizzare il vostro telefono per navigare in Internet, utilizzare il navigatore GPS e condividere la connessione con altri dispositivi senza alcuna preoccupazione.

Il processo di attivazione è estremamente semplice e comodo: basta un clic sul tasto “acquista” nella pagina web dedicata alla promozione, eliminando così la necessità di recarsi fisicamente presso un punto vendita Kena. Inoltre, la promozione si rinnova automaticamente ogni mese, garantendo continuità di servizio a condizione che ci sia credito residuo sufficiente sulla SIM.

A proposito di SIM, per questa promo è inclusa. La SIM inoltre supporta il Servizio Voce su 4G (VoLTE) e offre chiamate senza scatto alla risposta, il tutto garantendo una qualità audio superiore. La connessione dati è altamente performante, con velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.

La promozione di Kena Mobile si presenta come un’opportunità unica nel suo genere, offrendo un pacchetto dati straordinario con vantaggi aggiuntivi come 50GB extra ogni mese per un anno e il costo di attivazione gratuito. Se siete interessati al cambio gestore e volete passare a Kena Mobile non lasciatevi sfuggire questa occasione ricca e conveniente.