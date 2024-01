Vi starete chiedendo cosa succede se due grandi nel mondo dei motori, come Abarth e Stellantis Motorsport collaborano alla creazione di un’auto elettrica. Entrambi i team affermano di aver curato i minimi dettagli, puntando molto sulla stabilità e il comfort dell’auto, ciò è stato possibile proprio grazie al socio Stellantis Motorsport con un’esperienza nelle gare non indifferente. Parliamo di un box che detiene 27 titoli produttori FIA WRC, 11 vittorie Dakar e 7 vittorie Le Mans.

Le prestazioni della nuova Abarth

La nuova Abarth con un motore in grado di erogare fino a 240 cv, supereà di molto i 156cv dell’attuale 600e. Sarà anche dotata di un sistema frenante avanzato, che offre più potenza e stabilità grazie a dischi freno e superfici disco più grandi per una migliore dissipazione del calore e resistenza all’usura. Sviluppati dall’esperienza in formula E, i pneumatici saranno un qualcosa di assurdo, infatti senza compromettere l’autonomia e l’acustica, avranno un grip ottimale ad assistere il veicolo nelle curve e nella frenata, questo grazie alla mescola più morbida sulla zona esterna e più rigida in quella centrale.

Dai vecchi interni al nuovo design

I sedili presenteranno un alto comfort, saranno composti da 4 imbottiture diverse per un supporto ottimizzato su ogni zona del corpo, presenteranno una forma avvolgente che contiene in curva e rinforza il supporto laterale. Le nuove sedute saranno perfette per andare ad alta velocità e percorrere lunghi viaggi, che con il nuovo motore elettrico non saranno più un problema, infatti anche se dovesse mantenere la batteria da 54 kWh del modello precedente, avrebbe comunque 400km di autonomia. Al momento non c’è ancora una data per quanto riguarda la sua uscita, ma le due case stimano che sarà disponibile negli showroom a partire dal 2025.