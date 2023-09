Presso lo stabilimento Tychy di Stellantis è cominciata finalmente la produzione della tanto attesa Fiat 600e. L’auto era stata annunciata dall’azienda lo scorso 4 Luglio e verrà presentata in un colore molto particolare chiamato arancio sole d’Italia. Per non passare inosservati.

La 600 offrirà grandi prestazioni elettriche e avrà un’autonomia che supererà i 400 km in ciclo combinato e oltre 600 km in quello urbano, garantendo un’ottima qualità di guida e grande sicurezza sulla strada.

I dettagli della nuova Fiat 600e

La nuova vettura targata Fiat sarà un piccolo cross-over e sarà venduto in due versioni diverse full elettric:

Fiat 600e La Prima ;

; Fiat (600e)Red“.

Nello stabilimento di proprietà Stellantis sono a lavoro oltre 2.000 persone per velocizzare la produzione delle vetture Fiat. Sempre a Tychy sono stati alcuni dei modelli più prestigiosi come la Jeep Avenger, che ha raggiunto il primo posto vincendo il premio European Car of the Year, ma anche altre auto Fiat come la 500 nel 2008 e la Panda nel 2004.

Ricordiamo inoltre che l’azienda lancerà presto anche la nuova 500 Abarth, dal design più sportivo e che presto verrà prodotta un’altra versione anche della 600.

Stellantis continua a pensare in grande contribuendo alla produzione di auto ecologiche. Tuttavia il percorso verso il passaggio a vetture sostenibile e all’abolizione dei carburanti inquinanti è ancora parecchio lungo. Passeranno anni prima che questo avvenga e parliamo sempre in maniera del tutto ipotetica. Stellantis crede che una soluzione per accelerare il processo siano gli e-fueld, che potrebbero essere usati tranquillamente da qualsiasi auto.