Mini proiettore portatile con sconto di ben 130€ su Amazon

Nel mondo moderno, l’intrattenimento domestico è diventato più coinvolgente grazie a soluzioni innovative come la Capsule Max di Nebula. Questo dispositivo portatile non è solo un proiettore, ma una finestra virtuale di 100 pollici che apre le porte a un’ampia gamma di possibilità per il divertimento in famiglia.

Grazie alla qualità delle immagini offerta dal proiettore, puoi trasforma il tuo spazio domestico in un cinema personale. Che tu voglia goderti un film, seguire lezioni online o intrattenere i bambini con cartoni animati e video educativi, le possibilità sono davvero infinite. Questo fantastico dispositivo è acquistabile online sullo store Amazon. Al momento il suo prezzo è eccezionalmente economico: solo per poco è in sconto a 349,99 euro.

Tecnologia all’Avanguardia in un piccolo proiettore

Grazie alla messa a fuoco istantanea e alla tecnologia di distorsione trapezoidale, la Capsule Max dona un’immagine rettangolare ultra definita da qualunque angolo in meno di un secondo. Questa caratteristica garantisce un’esperienza visiva senza paragoni, rendendo ogni momento di visualizzazione un piacere. Con una durata di riproduzione video locale di 4 ore, il proiettore ti consente di guardare film, eventi sportivi o contenuti preferiti senza interruzioni. Si tratta di una soluzione ideale per le maratone cinematografiche o le serate di intrattenimento senza preoccuparsi della durata della batteria.

Capsule Max è dotata di Android 8.1, che consente di scaricare e guardare direttamente su YouTube, Netflix e molti altri canali di streaming senza la necessità di collegare ulteriori dispositivi. Un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento sono letteralmente a portata di mano. All’interno della confezione troverai il proiettore, un telecomando, un caricatore DC-in, una guida introduttiva, una garanzia di 12 mesi e il nostro servizio clienti dedicato.

Il sogno di avere un cinema a portata di mano è condiviso da chiunque, ma avevi mai pensato ad una soluzione del genere? Immagina di essere seduto sul tuo divano, una ciotola di popcorn fumanti, il telecomando alla mano e uno schermo gigante che proietta il tuo film o la tua serie preferita. Cosa c’è di meglio per una serata rilassante? Altro vantaggio è la possibilità di trasportare il proiettore anche in viaggio per goderti una visione sotto le stelle.