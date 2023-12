Il panorama delle vendite di smartphone nel 2023 è oggetto di attenta analisi da parte degli esperti di mercato, con previsioni incoraggianti che indicano una ripresa nel quarto trimestre di quest’anno. Secondo gli analisti di IDC, il settore dovrebbe registrare un aumento significativo del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato positivo è in netto contrasto con il trend negativo che ha caratterizzato gran parte del 2022.

La ripresa degli smartphone guidata da Apple e 5G

Uno dei principali catalizzatori di questa ripresa è identificato nella diffusione della tecnologia 5G. Sebbene sia ormai una caratteristica standard presente su tutti i modelli di punta, i suoi vantaggi sono ancora in fase di piena applicazione. La prospettiva di una connettività più veloce e stabile sembra aver suscitato un interesse crescente da parte dei consumatori, contribuendo al rialzo delle previsioni di vendita.

Analizzando il panorama dei marchi e modelli, emerge la notizia che l’iPhone di Apple guadagna terreno in modo significativo. Con una quota di mercato del 19,6%, si tratta della fetta più ampia mai registrata per l’Azienda. Questo successo potrebbe essere attribuito non solo alla qualità intrinseca dei dispositivi, ma anche alla strategia di marketing e alle innovazioni implementate.

Tuttavia, nonostante la ripresa prevista nel quarto trimestre, l’intero anno 2023 chiuderà comunque con una fase di declino generale per il mercato degli smartphone.

L’evoluzione del mercato degli smartphone

Guardando oltre il 2023, le prospettive sembrano ancora più positive, con IDC che prevede una crescita del 3,4% nel 2024. Tuttavia, va notato che mentre Apple gode di una crescita positiva, il mondo Android registra un calo del 4,4%. Nonostante ciò, il sistema operativo di Google mantiene una quota di mercato considerevole, conservando oltre l’80% delle vendite complessive di smartphone.

Ciò è attribuibile anche al successo di Huawei, particolarmente evidente nel mercato cinese, dove il suo ultimo modello, il Mate 60 Pro, ha ottenuto un notevole successo nonostante le sfide legate all’embargo con gli Stati Uniti.

Un fattore chiave nel consolidamento di Android è la capacità di Huawei di adattarsi. Con l’assenza dei servizi di Google, come il Play Store, l’azienda cinese ha puntato maggiormente sulla personalizzazione del sistema operativo Android e sulla promozione di un proprio ecosistema di applicazioni tramite l’App Gallery, il suo negozio digitale. Questo approccio ha contribuito a mantenere Android competitivo sul mercato globale degli smartphone.