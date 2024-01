DAZN, il calendario delle partite di SERIE A in esclusiva

È arrivato un altro weekend, per cui gli utenti appassionati di calcio non attendono altro che la partita della loro squadra del cuore. Il campionato di Serie A è per il 70% in esclusiva su DAZN, per cui ci saranno le solite partite che potrete vedere solo sulle reti del celebre colosso del live streaming.

A tal proposito abbiamo stilato un elenco con l’intera 21ª giornata, con gli orari e con tutte le partite che si giocheranno. Il weekend sarà un po’ confusionario proprio come annunciato.

Infatti, come potete notare nell’elenco in basso, sono stati inseriti anche i recuperi di campionato che avranno luogo durante il mese di febbraio. Ricordiamo infatti che è in corso la Supercoppa Italiana in Arabia, alla quale stanno prendendo parte Fiorentina, Napoli, Inter e Lazio. Proprio per questo motivo salteranno quattro partite di campionato questo weekend, che andranno recuperate durante il mese di febbraio.

Si partirà esattamente il 14 febbraio con il recupero che avverrà tra Bologna e Fiorentina. Per quanto riguarda la partita tra Torino e Lazio, bisognerà attendere giovedì 22 febbraio, mentre per i recuperi delle partite tra Sassuolo e Napoli e Inter e Atalanta, bisognerà attendere mercoledì 28 febbraio.

Vi lasciamo pertanto una panoramica sull’elenco della 21ª giornata di Serie A, che vedrà protagoniste altre squadre importanti come Roma, Milan e Juventus. Queste affronteranno rispettivamente Verona, Udinese e Lecce.

SERIE A 21ª GIORNATA

Sabato 20 gennaio 2024

18:00 – Roma – Verona

20:45 – Udinese – Milan

Domenica 21 gennaio 2024

12:30 – Frosinone – Cagliari

15:00 – Empoli – Monza

18:00 – Salernitana – Genoa

20:45 – Lecce – Juventus

Mercoledì 14 febbraio 2024

19:00 – Bologna – Fiorentina

Giovedì 22 febbraio 2024

20:45 – Torino – Lazio

Mercoledì 28 febbraio 2024