WindTre stupisce ancora con la sua nuova offerta WindTre GO 150 M 5G Easy Pay

L’operatore telefonico WindTre continua ad ampliare la sua proposta con una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare sia con connettività 4G sia con connettività 5G.

Oltre a questo, l’offerta mobile di WindTre include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Per i nuovi clienti che decideranno di pagare con metodo di pagamento automatico Easy Pay, dovranno pagare un costo per il rinnovo dell’offerta di 8,99 euro al mese. Inizialmente, sarà poi previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Si tratta anche in questo caso di un’offerta di tipo operator attack, quindi per contrastare i competitors. Tuttavia, come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, la nuova offerta proposta da WindTre sarà attivabile soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici TIM, Kena, iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e LycaMobile.