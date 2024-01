WindTre ha annunciato la proroga delle sue popolari offerte di rete fissa Super Fibra, evidenziando Giga illimitati e 12 mesi di Amazon Prime per coloro che convergono con la linea mobile. Questa estensione sarà valida fino a oltre metà Febbraio 2024, offrendo agli utenti la possibilità di sottoscrivere le offerte Super Fibra alle attuali tariffe e condizioni.

Le offerte di WindTre, sia per il segmento mobile che per quello fisso, avevano una scadenza fissata per il 21 Gennaio 2024. Per quanto riguarda il segmento di rete fissa, sono state confermate ulteriori proroghe fino al 18 Febbraio 2024, salvo eventuali modifiche. Questa decisione consente agli utenti di beneficiare delle vantaggiose offerte Super Fibra, disponibili nelle tecnologie FTTC e Fibra FTTH.

WindTre: Scadenza estesa fino a metà Febbraio 2024, novità e dettagli

WindTre continua ad offrire anche soluzioni in tecnologia FWA Outdoor, sia su rete 4G che 5G, con proroghe valide fino al 18 Febbraio 2024. Le offerte FWA su rete 5G sono ora disponibili anche in alcune regioni precedentemente non coperte.

Per esempio la promo Super Fibra, con prezzi a partire da 22,99 euro al mese in caso di convergenza con il mobile, offre Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre e 12 mesi gratuiti di Amazon Prime. In più, fino al 31 Gennaio 2024, sarà possibile usufruire di uno sconto speciale sul costo di attivazione per le linee in Fibra FTTH nelle aree bianche.

L’andamento delle tariffe di WindTre in relazione all’inflazione sarà ancora da valutare, ma le nuove regolamentazioni AGCOM forniranno ulteriori salvaguardie per i clienti. Resta da vedere come l’operatore si adatterà a tali normative e se ci saranno ulteriori sviluppi nelle offerte nei prossimi mesi.