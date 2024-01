XPPen lancia Magic Drawing Pad: la prima tavoletta grafica portatile professionale

XPPen, il marchio leader mondiale nell’innovazione dell’arte digitale, ha lanciato ufficialmente il Magic Drawing Pad il 22 gennaio, introducendo la prima tavoletta grafica professionale e mobile del settore. Definito come “uno studio magico in movimento”, il nuovo prodotto rompe le molteplici limitazioni di scenari e dispositivi, offrendo agli utenti una nuova esperienza cognitiva di creazione mobile e segnando l’avvento di una nuova categoria nel campo del disegno digitale.

In qualità di marchio leader nel disegno professionale e negli strumenti creativi, XPPen ha sempre mantenuto un’elevata sensibilità alle tendenze del mercato e alle richieste degli utenti. XPPen ha ispirato una nuova categoria che consente agli utenti di creare in movimento. Combinando la sua tecnologia di disegno digitale professionale con il concetto di ricerca e sviluppo di “tecnologia per tutti”, XPPen ha offerto ai consumatori una tavoletta grafica professionale portatile, adatta per applicazioni multi-scenario e progettata per soddisfare una gamma più diversificata di esigenze creative.

XPPen Magic Drawing Pad: un’esperienza fantastica con X3 Pro Pencil e display X-Paper

Il nuovissimo Magic Drawing Pad non è solo una tavoletta grafica, ma rappresenta anche una rivoluzione pioneristica nel campo della creatività digitale. Abbinando in modo innovativo la X3 Pro Pencil al display X-Paper (simile alla carta), non solo aiuta a liberare l’ispirazione creativa, ma apre anche una nuova porta verso l’arte digitale, consentendo una creatività libera e senza vincoli. Il design completo rende il Magic Drawing Pad uno strumento ideale che i creatori di arte digitale possono maneggiare come desiderano.

Immersa nell’innovazione tecnologica, XPPen ha realizzato appositamente la X3 Pro Pencil, uno stilo elettromagnetico passivo progettato specificamente per Magic Drawing Pad. Alimentato dalla tecnologia smart chip X3 Pro, sviluppata internamente, e dai 16.384 livelli di pressione ultrasensibili al mondo, il tablet offre agli utenti un’esperienza creativa delicata, precisa e fluida senza precedenti. Lo stilo è dotato di doppi pulsanti di scelta rapida che consentono il passaggio diretto alle funzioni della gomma, rendendo la creazione più efficiente. Inoltre, con un pennino sottile soli 1,65 mm, X3 Pro Pencil offre una precisione eccezionale per opere d’arte ricche di sfumature, consentendo di ripristinare il tocco reale della carta e penna e dando vita a ogni tratto.

Il display professionale simile alla carta X-Paper si distingue per il suo formato 3:2 e 12,2 pollici, offrendo un’esperienza di disegno più ampia e coinvolgente. Realizzato con la tecnologia professionale di incisione AG per emulare l’attrito e la resistenza della carta premium, crea un’esperienza che cattura l’agilità del disegno su carta. Con un’impressionante gamma di colori fino al 109% sRGB, infonde colori vibranti nelle creazioni, offrendo ai creatori uno spettro più ampio di espressione cromatica. Inoltre, per quanto riguarda il comfort degli occhi, X-Paper è certificato TÜV Rheinland e migliorato con un trattamento a luce soffusa in 10 fasi, fornisce agli utenti una protezione visiva completa. Ciò garantisce che lunghi periodi di creazione non siano più un peso, ottenendo un’esperienza artistica digitale confortevole e piacevole.

Illumina la tua creatività sempre e ovunque

Con il suo design portatile, Magic Drawing Pad rompe i confini del luogo e dell’ambiente, offrendo agli utenti la possibilità di catturare e registrare l’ispirazione quando e dove la trovano. Con un profilo sottile di soli 6,9 mm e un peso di soli 599g, il Magic Drawing Pad consente un trasporto più flessibile e conveniente. Viene inoltre fornito con software di disegno professionale preinstallato, ibisPaint e MedibangPaint, senza cavi e senza dispositivi di connessione esterni, consentendo agli utenti di iniziare il loro viaggio nel disegno nel momento in cui lo acquistano. In particolare, è dotato di una potente ROM da 256 GB, espandibile fino a 512 GB, ed è dotato di una batteria da 8000 mAh, garantendo una autonomia elevata senza limitazioni. La tavoletta grafica integra il sistema operativo Android, consentendo agli utenti di installare facilmente varie app per soddisfare le diverse esigenze di disegno.

Prezzi e disponibilità

Il Magic Drawing Pad è stato lanciato ufficialmente il 22 gennaio, al prezzo di € 474,99, con uno sconto early bird aggiuntivo pari al 5%, per effettuare l’ordine dovete collegarvi subito qui.