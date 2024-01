TIM, offerte da 150 GIGA al mese distruggono Vodafone

Il vero colpo da maestro da parte di un gestore che ha svolto e continua a svolgere la funzione di leader nel mondo della telefonia, è arrivato. TIM ha lanciato di nuovo le sue due offerte Power, la Iron e la Supreme Web Easy.

Entrambe le soluzioni riescono a mettere in fila la concorrenza, siccome includono davvero tutto al loro interno.

TIM ha trovato le migliori offerte del momento per battere Vodafone e Iliad

Partendo dalla prima soluzione, quella meno costosa e più nuova, al suo interno c’è tutto. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti i gestori e 100 in 4G per navigare in Internet per 6,99 € al mese.

La seconda offerta è praticamente identica ma cambia solo nei giga che sono 150 e nel prezzo che è di 7,99 €.

Come visto in alcuni frangenti, anche questa volta potrebbe essere quella buona per battere tutti. TIM infatti mette a disposizione dei suoi utenti i suddetti prezzi con i suddetti contenuti ma anche un gran regalo per tutti: le due offerte in questione potranno essere gratuite per il primo mese.

C’è da fare un appunto: difficilmente TIM regala un mese ai nuovi utenti ed è per questo che una situazione del genere va presa assolutamente al volo. Ricordiamo inoltre che solo in pochi potranno sottoscrivere queste promozioni, siccome sono destinate solo agli utenti provenienti da Iliad o da gestori virtuali. Il modo migliore per ottenerle è quello di ricevere un messaggio da parte del provider, come sta succedendo per molti utenti.