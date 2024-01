Smartwatch Amazfit Bip 5 in OFFERTA SUPER su AMAZON

Lo smartwatch Amazfit Bip 5 si presenta come un dispositivo avanzato, progettato per resistere alle sfide quotidiane e offrire una gamma completa di funzionalità. Tra le sue caratteristiche di spicco, spiccano la resistenza all’acqua e alla polvere, un display ultra-grande, la connettività Bluetooth avanzata, un ricco ecosistema di app e giochi, oltre a una vasta gamma di modalità sportive e monitoraggio della salute 24 ore su 24.

Non si tratta di un semplice smartwatch, ma di un device in grado di aiutarti a controllare e migliorare il tuo benessere, oltre che la tua connessione con il mondo. L’Amazfit Bip 5 è disponibile al momento in offerta sullo store Amazon ad un prezzo eccezionale di 79,90 euro.

Affronta ogni avventura con il tuo nuovo smartwatch

Le classi di resistenza IP68 di Amazfit Bip 5 sono state testate in laboratorio per garantire una protezione affidabile contro acqua e polvere. In condizioni di temperatura comprese tra 15 e 35 °C e pressioni tra 86 e 106 kPa, questo smartwatch può resistere a immersioni fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Che tu stia nuotando, facendo la doccia o semplicemente affrontando una giornata piovosa, è pronto per ogni avventura.

Il display di Amazfit Bip 5, ampio 1,91″, offre un’esperienza visiva migliorata in termini di dimensioni, vivacità e risoluzione. La curvatura naturale al polso lo rende esteticamente piacevole, mentre il vetro temperato con rivestimento anti-impronte garantisce una visione chiara in ogni situazione. Grazie alla connessione Bluetooth con il tuo telefono, lo smartwatch ti consente di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Dotato di altoparlante e microfono integrati, puoi anche effettuare chiamate utilizzando la funzione del tastierino numerico.

Con Zepp OS 2.0, inoltre, Amazfit Bip 5 offre accesso a un ricco ecosistema di app e giochi. Con oltre 70 opzioni scaricabili, puoi personalizzare il tuo orologio in base alle tue preferenze e necessità. Grazie alle 120 modalità sportive e il supporto per 4 sistemi di posizionamento satellitare, lo smartwatch è progettato per essere il tuo compagno di allenamento ideale. Oltre a rilevare automaticamente 7 sport, offre il tracciamento GPS e la connessione ad app fitness popolari. Il monitoraggio della salute 24 ore su 24 include la frequenza cardiaca, lo stress, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno ed altro, garantendo un controllo completo del tuo benessere.