NordVPN, il noto gigante tecnologico, sta per lanciare una rivoluzionaria SIM virtuale chiamata Saily. Questo nuovo prodotto promette di offrire un’esperienza di connessione mobile senza precedenti. Combinando sicurezza, ampie reti di roaming e generose quantità di giga, il tutto a un prezzo competitivo.

Cristian Gianni, Country Manager di NordVPN, ha rivelato che Saily è progettato per essere molto più di una semplice SIM.

La nuova SIM di NordVPN: roaming e tanti giga a prezzi super competitivi

La caratteristica distintiva di questa nuova SIM, risiede nella capacità di connettersi a diversi operatori partner, garantendo una copertura quasi illimitata in più di 200 paesi. Questo approccio flessibile alla connettività mobile fa di Saily una scelta ideale non solo per i viaggiatori, ma anche per coloro che si trovano in aree dove l’operatore principale potrebbe mancare di copertura.

L’accordo di roaming di Saily prevede collaborazioni con più operatori in ogni paese, ampliando ulteriormente la sua copertura. Questa diversificazione delle reti sottolinea l’impegno di NordVPN nel garantire una connessione stabile e affidabile in qualsiasi situazione. In più, la società si impegna a mantenere un focus sul prezzo, posizionando Saily come una scelta conveniente in un mercato delle SIM internazionali già affollato.

Il futuro di Saily

Saily potrebbe ben presto diventare la SIM di backup preferita per chi cerca un’alternativa affidabile durante i viaggi o in caso di esaurimento dei dati con l’operatore principale. Resta da vedere i dettagli completi sui prezzi e gli accordi di roaming, ma l’entusiasmo attorno a questa nuova proposta di NordVPN è palpabile. Nel complesso, Saily si presenta come un’opzione interessante per coloro che cercano una connessione mobile sicura, affidabile e conveniente.