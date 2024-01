In un mercato italiano dei servizi telefonici già saturo, la competizione tra operatori si intensifica con HoMobile, la controllata di Vodafone Italia, che lancia una sfida diretta a Iliad, l’operatore francese che ha guadagnato terreno in modo significativo. In soli cinque anni, HoMobile ha conquistato oltre 3 milioni di utenti nel paese, posizionandosi come un formidabile contendente nella guerra delle telecomunicazioni.

Il recente scoppio di voci riguardo a una possibile fusione tra Vodafone Italia e Iliad sembrava un progetto possibile. Ma le mosse di HoMobile indicano chiaramente una direzione diversa. Tre promozioni mirate agli utenti di Iliad dimostrano che la concorrenza è più viva che mai.

Le tre irresistibili offerte di HoMobile che mettono in discussione la leadership di Iliad

La prima offerta HoMobile offre minuti ed SMS illimitati, accompagnati da 100 GB di traffico internet, il tutto a soli 5,99 euro al mese;

offerta offre accompagnati da di traffico internet, il tutto a soli al mese; La seconda , per chi ha bisogno di un po’ più di spazio online, propone 180 GB di traffico internet, insieme a minuti ed SMS illimitati, al costo mensile di 8,99 euro ;

, per chi ha bisogno di un po’ più di spazio online, propone internet, insieme a al costo mensile di ; Ma la vera sorpresa è la terza opzione, che vanta minuti ed SMS illimitati e nientemeno che 300 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 10,99 euro al mese.

Queste offerte non si limitano a conquistare gli utenti Iliad, ma si estendono anche a chi attualmente utilizza servizi di altri provider come PosteMobile, Fastweb, Coop Voce, e altri ancora. La guerra delle offerte è ufficialmente aperta, e la domanda che si pone è chi, alla fine, riuscirà a spuntarla in questa sfida senza esclusione di colpi nel mercato delle telecomunicazioni italiani.