Da circa un anno l’avvento delle connessioni di nuova generazione sta portando i vari provider telefonici a investire sempre di più sulle reti di ultima generazione valutando la messa in disuso di quelle di vecchia generazione, ovviamente stiamo parlando della connettività 3G che oramai non è più utilizzata da quasi nessuno e occupa frequenze che invece potrebbero essere dedicate ad altre tipologie di tecnologia.

Ecco dunque che seguendo la scia dei provider maggiori anche Fastweb sta procedendo allo spegnimento della rete di terza generazione per poter investire le proprie risorse in quelle di quarta e quinta generazione, ha deciso dunque di annunciarlo tramite un comunicato sul proprio sito internet che avvisa tutti gli utenti dotati di smartphone 3G che molto presto la rete non funzionerà più.

La comunicazione ufficiale

Sul sito ufficiale di Fastweb è presente una comunicazione per i clienti che recita: “Allo scopo di favorire una migliore esperienza con i servizi di nuova generazione, a partire dal prossimo 6 giugno 2024 sarà avviata una progressiva riduzione della banda dedicata al servizio 3G, che prevede lo spegnimento della frequenza 2100MHz e il mantenimento della banda 900MHz. Tale circostanza avverrà contemporaneamente con l’accensione della stessa frequenza in tecnologia 4G, più performante. Il processo di sostituzione coinvolgerà, progressivamente, tutto il territorio nazionale. I clienti interessati da questa novità sono unicamente coloro che utilizzano uno smartphone 3G o uno smartphone 4G che non supporta il VoLTE (Voice over LTE).”

Per tutti coloro in possesso di uno smartphone con 4G o 5G al netto non cambierà nulla, per coloro che invece hanno uno smartphone dotato solo di connessione 3G, l’unica soluzione sarà quella di aggiornarsi con un dispositivo dotato di una delle due connettività indicate precedentemente, dal momento che l’accesso alla connessione di terza generazione se siete in possesso di una Sim Fastweb non sarà più possibile a partire dalla data indicata nella comunicazione.