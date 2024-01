Se stai cercando un’esperienza di connessione internet avanzata a costi convenienti, le offerte fibra ottica di Fastweb a gennaio 2024 potrebbero essere la soluzione ideale per te. In questo articolo, esploreremo le principali opzioni offerte dall’operatore, garantendo non solo internet illimitato ma anche una serie di vantaggi extra.

Fastweb: Dal risparmio alla massima copertura, un’analisi dettagliata delle offerte Casa Light, Casa e Casa Plus

Fastweb Casa Light

L’opzione più economica, Casa Light, offre internet illimitato alla massima velocità presso il tuo indirizzo di attivazione. Con un costo mensile di soli 27,95 euro, questa offerta include il modem FASTGate, chiamate nazionali a consumo a 15 centesimi al minuto, attivazione gratuita e accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy.

Fastweb Casa

Per coloro che cercano un pacchetto più completo, la promo Casa, a 29,95 euro al mese, include chiamate nazionali senza costi aggiuntivi, il moderno Internet Box NeXXt con Alexa integrata come modem e una polizza Quixa a scelta tra casa e animali domestici.

Fastweb Casa Plus

Se desideri il massimo, la promo Casa Plus, al prezzo di 36,95 euro al mese, offre fino a due amplificatori Wi-Fi Booster. Entrambe le assicurazioni Quixa, e servizi aggiuntivi come Assistenza Plus e FastwebUP Plus, garantendo vantaggi mensili tra le proposte delle aziende partner.

Tutte le offerte Fastweb Fibra includono un periodo di prova di 30 giorni, permettendo ai clienti di valutare la qualità del servizio. Al termine del periodo, è possibile proseguire o richiedere la disattivazione della linea con rimborso dei costi sostenuti nel primo mese. Scegli la connessione che si adatta alle tue esigenze e goditi la potenza della fibra ottica.