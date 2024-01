Il mondo della telefonia è una selva all’interno della quale tutti gli operatori si contendono giorno dopo giorno il mercato a colpi di offerte composte da giga, minuti ed SMS, il tutto ovviamente per conquistare i clienti e riuscire ad accaparrarsene il maggior numero possibile, alle volte rubandoli alla concorrenza con offerte apposite per la portabilità.

Tra queste abbiamo ovviamente ho. mobile, la quale come tutte le aziende cerca di conquistare il mercato mantenendo un servizio invidiabile e ovviamente restando al passo di tutte le novità ed anche le imposizioni europee come quella sul Roaming Zero, non a caso a partire da questo mese anche l’operatore viola ha aumentato il traffico dati gratuito in roaming come previsto dalla regolamentazione del Roaming Zero, vediamo cosa cambia.

Più giga gratuiti

Per calcolare il numero di giga gratuiti in roaming si usa la formula “bundle dati in Europa = (costo mensile del pacchetto IVA esclusa / costo all’ingrosso per ciascun gigabyte) x 2“.

Per il 2024 la formula diventa bundle dati in Europa = (costo mensile del pacchetto IVA esclusa / 1,55) x 2, con il costo all’ingrosso che è sceso da 1,80 euro per giga di dati e seguirà un andamento decrescente fino al 2032, quando arriverà ad un euro:

1 gennaio – 31 dicembre 2025 : 1,30 euro

: 1,30 euro 1 gennaio – 31 dicembre 2026 : 1,10 euro

: 1,10 euro 1 gennaio 2027 – 30 giugno 2032 (cioè fino alla scadenza del Roaming Zero): 1 euro

Vi ricordiamo che il roaming zero è valido per i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, se doveste andare fuori dall’UE vi suggeriamo di attivare una eSIM onde evitare di pagare costi esorbitanti per usufruire della connessione a internet.