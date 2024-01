Con Whatsapp e altre applicazioni il problema dello spazio insufficiente sui dispositivi mobili è una fastidiosissima realtà che molti utenti affrontano quotidianamente. Se hai un telefono pieno zeppo di app, foto e altri contenuti, potresti riscontrare rallentamenti nelle prestazioni. Fortunatamente, c’è un trucco semplice ed efficace per liberare spazio, soprattutto se ricevi numerosi contenuti su WhatsApp.

L’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, può contribuire notevolmente a occupare lo spazio di archiviazione del tuo telefono. Questo è particolarmente evidente se sei coinvolto in numerosi gruppi, con immagini, video e documenti che affollano la tua memoria.

Ecco come liberare memoria e migliorare le prestazioni del tuo telefono con un semplice trucco su WhatsApp.

La soluzione al problema di WhatsApp consiste nel prendere il controllo del salvataggio automatico dei contenuti multimediali.

In poche parole, la famosa app di proprietà di Meta offre un pratico trucco che consente di preservare lo spazio di archiviazione. Puoi decidere di non salvare automaticamente tutti i contenuti in arrivo sulle chat di WhatsApp. Basta recarsi nella sezione “visibilità sui media” nella chat di tua scelta e selezionare “no” per il salvataggio automatico dei file multimediali nella galleria. Questa semplice mossa può prevenire l’intasamento della galleria e risolvere i problemi di spazio di archiviazione.

Si tratta di un metodo che non solo ti aiuterà a liberare velocemente spazio sul tuo dispositivo, ma contribuirà anche a mantenere le prestazioni del telefono in modo ottimale. Quindi, se stai affrontando il dilemma della memoria piena, metti in pratica questo trucco su WhatsApp e goditi un dispositivo più snello e efficiente.