ATUVOS Smart Tag Tracker in super promozione su Amazon

Hai mai perso le chiavi di casa o il portafogli e hai speso ore a cercarli? Con il ATUVOS Smart Tag Tracker, trovare i tuoi oggetti di valore diventa un’operazione rapida e senza stress. Questo dispositivo intelligente è progettato per aiutarti a localizzare facilmente le tue chiavi, il portafogli, orologi e altro ancora.

Il tag tracker ATUVOS si integra perfettamente con l’app “Dove è” di Apple. Puoi fare suonare il tag attraverso lo speaker integrato emettendo un allarme forte con una potenza di 80-100 decibel. Questa funzione è particolarmente utile se hai smarrito gli oggetti in casa o in ufficio. Inoltre, puoi chiedere direttamente aiuto a Siri per attivare la ricerca. Attenzione: questa funzionalità è al momento disponibile solo per dispositivi iOS.

Caratteristiche e Costo del Tracker

Anche quando sei fuori dalla portata Bluetooth, puoi utilizzare l’app “Dove è” per visualizzare la posizione del tuo tracker sulla mappa e attivare la navigazione per raggiungerlo facilmente. La migliore parte? Nessuna tassa mensile o annuale è richiesta per accedere a questa funzione. Se mai perdessi il tuo localizzatore ATUVOS, attiva la modalità smarrito e ricevi una notifica automatica quando viene rilevato nella rete “Dove è”. Puoi anche aggiungere le tue informazioni di contatto per facilitare il recupero.

ATUVOS pone grande enfasi sulla tua privacy. La rete dell’app “Dove è” è criptata e anonima, e i dati sulla posizione e la cronologia non vengono memorizzati nel Tracker. Attraverso la certificazione di resistenza all’acqua IP67, il tag tracker è anche pronto ad affrontare le sfide quotidiane, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Il tag tracker ATUVOS è alimentato da una batteria a bottone CR2032 che offre una durata superiore a un anno. Quando la batteria raggiunge la fine del suo ciclo di vita, il Finder ti avviserà in modo tale da sostituirla. Il dispositivo è in promozione sullo store Amazon. Non solo è in sconto ad un prezzo eccezionale, ma comprende ben 4 pezzi di colore nero da posizionare ovunque tu voglia. Solitamente il costo di listino è di 63,99 euro, ma solo per un breve periodo potrai acquistarlo a soltanto 50,34 euro. Come puoi non approfittare di questo vantaggio? Non perderai più nulla!