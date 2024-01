L’operatore telefonico virtuale 1Mobile continua a proporre tantissime offerte di rete mobile davvero convenienti. A Natale, ad esempio, l’operatore ha anche reso disponibile la super offerta 1Mobile Flash 220 XMas Edition. Ora, al suo posto sarà disponibile l’offerta mobile denominata 1Mobile Flash 220 Limited Edition. Gli utenti avranno quindi una vasta scelta di offerte.

1Mobile continua a prorogare il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile

In questi giorni l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare il suo vasto catalogo di offerte super convenienti. Secondo quanto riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte in questione saranno ora disponibili fino al prossimo 31 gennaio 2024. Tra queste, una delle offerte più interessante è 1Mobile Flash 220 Limited Edition.

Come già accennato in apertura, questa offerta è identica a quella proposta dall’operatore a Natale, ovvero 1Mobile Flash 220 XMas Edition. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad offrire ogni mese fino a 220 GB di traffico dati. L’offerta include poi 90 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Il costo di questa offerta è di appena 4,99 euro al mese per il primo mese e successivamente 9,99 euro. Rimangono poi disponibili all’attivazione tante altre super offerte dell’operatore 1Mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata 1Mobile Special 180. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere fino a 180 GB di traffico dati, 80 SMS verso tutti e minuti di chiamate illimitati. Il tutto ad un costo di 8,99 euro al mese. Ad 1 euro in meno, c’è poi disponibile l’offerta 1Mobile Top 150 che include fino a 150 GB di traffico dati.