HoMobile, l’operatore di telefonia mobile virtuale, ha recentemente introdotto importanti modifiche per quanto riguarda le soglie di prezzo dei dati in roaming presso i paesi dell’Unione Europea. Anticipando il previsto adeguamento annuale. Questa mossa dimostra un impegno concreto verso la trasparenza e la conformità normativa, mettendo gli utenti al centro delle sue strategie.

HoMobile: Trasparenza e vantaggi economici ai clienti

Ho.Mobile ha modificato i piani tariffari per adeguarli alle nuove normative, offrendo una gamma di opzioni per i clienti di vari operatori come Iliad, Fastweb, TIM e Vodafone. Le offerte includono una quantità specifica di dati per l’utilizzo in Europa senza costi aggiuntivi.

Queste azioni riflettono l’impegno costante dell’operatore verso la chiarezza, la soddisfazione del cliente e la conformità normativa, posizionandosi in modo distintivo nel dinamico mercato delle telecomunicazioni. L’anticipazione delle normative europee e la riduzione dei costi sono elementi chiave nell’offerta di un servizio all’avanguardia.

Le nuove modifiche

Le nuove soglie per il traffico dati in Europa e i relativi costi extra saranno soggetti a regolari aggiornamenti ogni primo gennaio fino al 2027, rimanendo stabili almeno fino al 2032. Durante il 2024, la formula di calcolo per la quantità di dati utilizzabili in Europa si basa sul costo mensile del pacchetto, IVA esclusa, moltiplicato per 1,55 e successivamente raddoppiato.

Un punto molto importante da prendere in considerazione, riguarda la riduzione dei costi, passati da 0,21 centesimi di euro al MB nel 2023 a 0,18 centesimi di euro al MB nel 2024. Questo si traduce in 0,0018 euro al megabyte o 1,8 euro al gigabyte, con una tariffazione per ogni kilobyte consumato.