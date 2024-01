Samsung Galaxy A25 5G è uno smartphone recentemente lanciato dall’azienda sudcoreana, che punta a soddisfare le esigenze e le richieste dei consumatori che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo. Un prodotto che parte dal display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale (con risoluzione FullHD+), per poi passare su una configurazione di base comunque soddisfacente.

Più nello specifico parliamo di 6GB di RAM e di 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB), che dovrebbe comunque garantire prestazioni più che adeguate. La connettività affonda le radici nel 5G, per alte velocità, estendendosi poi verso i soliti WiFi, NFC, GPS e bluetooth di ultima generazione.

Ricevete tutte le offerte Amazon con i migliori codici sconto gratis, correndo subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Samsung Galaxy A25 5G: che offerta con la promozione su Amazon

Davvero un’occasione più unica che rara per la maggior parte degli utenti in commercio, la promozione applicata sul Samsung Galaxy A25 5G prevede la possibilità di andare a spendere solamente 265,78 euro, contro i 319 euro previsti di listino su Amazon (con un -17%). La variante commercializzata non cambia in termini di condizioni di vendita, è sempre no brand con garanzia di 24 mesi.

Compralo su Amazon

Gli utenti che volessero approfondire le specifiche tecniche, devono comunque sapere essere un prodotto con batteria da 5000mAh dalla buonissima autonomia generale a lungo termine, che prevede sistema operativo Android 14 con personalizzazione grafica Samsung One UI, ma anche un design minimale ed elegante, che termina con un comparto fotografico composto da 3 sensori, il cui principale è da ben 50 megapixel, per scatti di qualità.