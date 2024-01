Amazon, il gigante di vendite di Seattle, ha recentemente lanciato un’iniziativa che ha catturato l’attenzione di molti utenti, offrendo loro la possibilità di abbonarsi gratuitamente ad Amazon Prime per un intero anno. Questa generosa offerta è stata estesa ai primi 7.000 utenti interessati, che hanno così la possibilità di godere di tutti i vantaggi del servizio senza alcun costo per un periodo significativo.

È importante notare che questa promozione non è aperta a tutti. Per partecipare, gli utenti devono verificare l’idoneità del proprio account attraverso un link specifico fornito da Amazon. Se la verifica risulta positiva, l’utente deve procedere al pagamento del canone annuale di 49,90 euro per abbonarsi ad Amazon Prime. Una volta completato questo passo, Amazon rimborserà completamente il costo dell’abbonamento sotto forma di codici promozionali, che possono essere utilizzati per successivi acquisti sul sito.

Come ottenere Amazon Prime gratis

I codici promozionali, come dichiarato da Amazon, verranno inviati agli utenti tramite email o notifica push sullo smartphone in diverse date. I primi tre avranno un valore di 10€ ciascuno, da utilizzare su ordini di almeno 30€, mentre l’ultimo avrà un valore di 19,90€ e potrà essere utilizzato su ordini di almeno 60€. È importante notare che questi codici promozionali possono essere utilizzati solo con prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon, escludendo quelli di seconda mano. Inoltre, ci sarà un limite temporale per utilizzarli, con scadenze specifiche per ciascun codice, che variano dal 23 gennaio al 23 maggio 2024.

Il principale beneficio dell’abbonamento ad Amazon Prime è, naturalmente, la spedizione gratuita su gran parte del vasto catalogo dello shop digitale. Le vantaggiose caratteristiche di questo servizio però non si fermano qui. Gli abbonati hanno accesso anche ad offerte anticipate, possono partecipare ad iniziative esclusive come il Festival delle Offerte Prime, godere dell’inclusione di Prime Video, beneficiare di Audible gratis per 30 giorni, ottenere spazio cloud illimitato per le foto, accedere ad Amazon Music e, per gli appassionati di gaming, sfruttare i vantaggi di Twitch Prime.

L’offerta per l’abbonamento gratuito ad Amazon Prime non solo si traduce in risparmi significativi per gli utenti, ma offre anche un’ampia gamma di vantaggi. Quest’ultimi vanno oltre la semplice spedizione gratuita. Con questa iniziativa, il colosso dell’e-commerce continua a dimostrare la sua volontà di premiare la fedeltà degli utenti e di offrire esperienze sempre più ricche attraverso i suoi servizi.