Ormai tutti nei mesi scorsi abbiamo sentito almeno una volta il suono proveniente da IT-Alert, e diciamolo, ci siamo anche spaventati molto!

It-Alert è infatti il sistema di allarme pubblico nazionale, nato con lo scopo di prevenire e aiutare durante diverse emergenze causate da disastri ambientali.

L’allarme della Protezione Civile è stato progettato proprio per inviare una notifica (con tanto di allarme) ai dispositivi telefonici presenti nel raggio in cui si verificherà o si sta già verificando un’emergenza. In questo modo tutti gli utenti saranno avvisati in tempo e potranno procedere molto velocemente a eventuali evacuazioni e soccorsi.

Gli eventi per il quale IT-Alert viene utilizzato, al momento, sono: intense precipitaizoni, maremoti, eruzioni vulcaniche, incidenti nucleari, e inondazioni. Purtroppo questo sistema si rivela inutile durante i terremoti.

IT-Alert come disattivarlo sul proprio dispositivo

Appare evidente che l’IT-Alert è uno strumento che può rivelarsi incredibilmente utile e potrebbe potenzialmente aiutare a salvare delle vite umane.

Tuttavia, alcuni utenti credono che questo possa avere delle ripercussioni negative sulla privacy e di conseguenza cercano dei modi per disattivarlo.

In realtà questa è una grande bufala. Il sistema non mette in nessun modo a rischio la privacy di nessun individuo.

Però, per chi fosse interessato a disattivarlo, a prescindere dalla privacy, sarò contento di sapere che è possibile farlo.

Per i dispositivi Android basterà andare su Impostazioni, successivamente su Sicurezza ed Emergenza e cliccare su Allerte wireless di emergenza, selezionare Avvisi e arrivati a questo punto spostare la levetta di IT-Alert da On a Off.

Per i dispositivi iOS, invece, basterà accedere prima a Impostazioni e successivamente a Notifiche e ad Avvisi di Emergenza e anche in questo caso spostare la levetta di IT-Alert da On a Off.