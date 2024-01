Centrale Elettrica Portatile ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai cercando una soluzione versatile e portatile per alimentare i tuoi dispositivi durante le emergenze, le feste all’aperto, i viaggi o il campeggio, la Power Station portatile di Allpowers è la risposta alle tue esigenze energetiche. Con una batteria agli ioni di litio da 606 Wh, questa centrale elettrica offre una serie di funzionalità che la rendono indispensabile in molte situazioni.

Non tutti sono consapevoli di quanto una centrale elettrica possa essere utile, ma può essere davvero indispensabile. Amazon propone l’Allpowers al 33% di sconto, ribassando il prezzo originale e regalando il dispositivo al costo di soli 199,99 euro. Come puoi non approfittare di questa succulenta occasione? Lo sconto non sarà presente a lungo!

Carica Rapida e Multipla della centrale elettrica

La Power Station di Allpowers può ricaricarsi rapidamente dallo 0-80% in soli 1,5 ore (completamente in 3 ore) attraverso la presa a muro CA e la tecnologia Power Delivery (PD) da 60 W contemporaneamente. Può essere caricata anche tramite una presa per auto da 12 V/24 V oppure PD 60 W. Mantieni la tua centrale sempre carica, sfruttando anche l’opzione di ricarica solare con un ingresso da 100 W grazie alla tecnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT).

Tramite una potenza sufficiente per soddisfare diverse esigenze, la Power Station di Allpowers è in grado di alimentare smartphone, laptop, console, GPS, tablet, fotocamere, dispositivi di ogni genere sotto i 700 W. Insomma, è l’alleato perfetto in molte situazioni di emergenza, garantendo che tu abbia sempre a disposizione la tua fonte di energia.

L’app Power Station di Allpowers è dotata di un controllo Bluetooth per smartphone, garantendo una massima stabilità wireless. Con questa puoi facilmente avviare o controllare la centrale elettrica tramite il tuo smartphone, aggiungendo un livello di comodità e controllo alle tue mani. La centrale elettrica è progettata per la massima portabilità, con un peso di soli 5,3 kg e un design compatto. Dotata di due torce LED bianche integrate, può fungere anche da luce di emergenza, offrendo un’illuminazione costante per le tue esigenze in situazioni di emergenza o durante i tuoi viaggi all’aperto. Non restare mai più senza energia, sentiti sempre al sicuro ovunque tu vada con i tuoi device carichi al 100%.