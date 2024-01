Offerte TIM incredibili, le Power partono da 6 EURO al mese

Non è mai stato semplice per un gestore come TIM battere la concorrenza negli ultimi tempi, in quanto sono cambiate diverse cose. Rispetto al passato infatti nel mondo dei gestori mobili ci sono delle realtà che, se prima risultavano fuori dai radar, oggi sono tra le più prese in considerazione. Avrete certamente capito che stiamo parlando dei gestori virtuali, ormai diventati leader assoluti per via dei prezzi e dei contenuti delle loro promozioni mobili.

È proprio per questo motivo che TIM ha deciso di dare fuoco alle polveri ed esplodere contro la concorrenza i suoi colpi migliori. Due sono le offerte che sono tornate dal passato con un prezzo rivisitato e con molti contenuti al seguito. Ad occupare uno spazio di rilievo attualmente nel mondo della telefonia mobile italiana sono le offerte Power.

TIM ha le due offerte che possono battere Iliad e Vodafone facilmente

Sono davvero interessanti le offerte che TIM mette a disposizione, sia per i contenuti che per i prezzi mensili.

La prima soluzione permette a tutti di avere ogni mese a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori, esattamente come la seconda offerta. Lo stesso vale anche per i messaggi, che sono ugualmente senza limiti in entrambe le situazioni. Se la prima offerta però offre 100 giga al mese in 4G, la seconda si spinge fino a 150 giga. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € al mese per la Power Iron e 7,99 € al mese per la Power Supreme Web Easy, da molto già conosciuta.

Il più grande regalo però sta nel primo mese, offerto totalmente gratis agli utenti da parte di TIM.