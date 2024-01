Samsung Galaxy S24, come funzionano le feature AI che battono iPhone

Con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24, l’azienda ha deciso di dare vita ad una nuova era basata sull’intelligenza artificiale.

Sono cinque le funzionalità straordinarie di cui gli utenti potranno servirsi d’ora in avanti, tutte inedite.

Galaxy S24, Samsung sorprende con la Traduzione Live e Interprete

La volontà di Samsung con il lancio dei nuovi Galaxy S24, è quella di abolire ogni tipo di barriera linguistica. Quante volte magari vi siete ritrovati a dover tenere una telefonata con un utente straniero avendo paura di non capirlo? Ecco che subentra la nuova funzionalità Traduzione Live. Direttamente nell’applicazione integrata del telefono, potrete selezionare la vostra lingua e quella del vostro interlocutore.

In questo modo comparirà la vostra conversazione indiretta scritta sullo schermo con tanto di traduzione, in modo che entrambi potrete capirvi. Basterà un massimo di 2 secondi per avere la traduzione di ogni frase che direte e che l’interlocutore dirà.

Sempre secondo lo stesso criterio agisce la funzione Interprete, utile invece per le conversazioni dal vivo. Aprendo la funzionalità e posizionando lo smartphone tra voi e il vostro interlocutore straniero, potrete parlare liberamente con il Samsung Galaxy S24 che si occuperà di tradurre per voi in maniera scritta, questa volta senza alcun tipo di ritardo.

Sui Galaxy S24, Samsung consente di cerchiare e cercare

Già dal titolo potresti aver capito di cosa si tratta: Samsung ha introdotto con i Galaxy S24 la funzione Cerchia e cerca. Direttamente sullo schermo, potrete selezionare questa modalità per cerchiare l’oggetto che avete intenzione di ricercare sul web. In questo modo compariranno tutti i risultati raffiguranti quel vaso, quell’animale, quella persona o magari qualsiasi altro soggetto.

Assistente Chat ed Assistente Note, le due creazioni di Samsung

Per quanto concerne Assistente Chat, si occuperà di riassumere il contenuto dei messaggi in arrivo in maniera automatica. Collegandovi ad Android Auto, potrete dunque evitare ancor di più di prendere lo smartphone visto che sarà questa funzionalità intelligente ad aiutarvi. Inoltre vi suggerirà anche la risposta in base al messaggio ricevuto.

Assistente Note invece genera in maniera automatica i riassunti delle note e può riorganizzarle secondo alcuni modelli predefiniti.