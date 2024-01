Una recente ricerca condotta dall’Accademia Cinese delle Scienze a Shanghai ha gettato luce sui segreti dell’illusione ottica Pinna-Brelstaff. Un fenomeno oltremodo intrigante che inganna il cervello umano per circa 15 millisecondi. L’illusione si manifesta quando si osservano cerchi di linee tratteggiate, e avvicinando o allontanando la testa, i cerchi sembrano ruotare in senso orario o antiorario, creando un effetto visivo affascinante.

Ian Max Andolina e il suo team hanno paragonato questo fenomeno a cercare di distinguere una voce in mezzo al rumore di una festa. Il movimento fisico è il rumore di fondo, mentre l’illusione è la voce che si cerca di isolare. Questo processo richiede un po’ più di tempo, e la ricerca ha rivelato un ritardo di 15 millisecondi nella comunicazione tra le regioni del cervello coinvolte nella percezione del movimento globale (l’illusione che l’intero insieme di linee si muova) e quelle coinvolte nella percezione del movimento locale (l’assenza di movimento reale).

Gli esperimenti condotti su macachi, scelti per la loro somiglianza con il sistema di elaborazione visiva umano, hanno dimostrato che anche questi primati percepiscono l’illusione in modo simile agli esseri umani. Grazie agli elettrodi impiantati nel loro cervello, i ricercatori hanno potuto osservare come i neuroni elaborano l’illusione ottica.

Questo ritardo, sebbene possa sembrare un difetto, è in realtà un segno di efficienza nel cervello umano. Quando vediamo qualcosa, il cervello cerca rapidamente di indovinare di cosa si tratta, utilizzando una sorta di scorciatoia e sostituendo il movimento apparente al movimento reale. In conclusione, l’illusione ottica Pinna-Brelstaff offre uno sguardo affascinante sui meccanismi intricati della percezione visiva umana.

Le illusioni ottiche sono davvero una forma di intrattenimento piacevole e ottima per mantenere il cervello sempre in attività, online ne puoi trivare davvero tante per esercitarti !