Vodafone e Microsoft hanno recentemente annunciato una collaborazione epocale, un accordo decennale che promette di rivoluzionare l’esperienza digitale di oltre 300 milioni di aziende, enti pubblici e consumatori in Europa ed Africa. Questa partnership strategica si focalizzerà sulla trasformazione della customer experience Vodafone attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa di Microsoft, aprendo nuove porte per lo sviluppo digitale e l’innovazione in entrambi i continenti.

Il gigante delle telecomunicazioni, Vodafone, è pronto ad investire 1,5 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi dieci anni. Questi investimenti saranno diretti verso il cloud e i servizi customer–focused basati sull’intelligenza artificiale, sviluppati in stretta collaborazione con Microsoft. In cambio, Microsoft utilizzerà i servizi di connettività offerti da Vodafone per le linee mobili e la rete fissa. Un punto chiave di questa partnership è il forte impegno di entrambe le aziende per garantire la massima sicurezza e privacy nei propri servizi digitali.

Accordo tra Vodafone e Microsoft

Le cinque aree chiave intorno alle quali ruota questa collaborazione sono definite come i “PERNI” della partnership. La prima di queste è l’intelligenza artificiale generativa, dove si utilizzerà OpenAI per migliorare la customer satisfaction di Vodafone, sfruttando anche l’assistente digitale TOBi. I dipendenti Vodafone inoltre beneficeranno delle capacità di Copilot per aumentare la produttività e l’efficienza.

La seconda area riguarda la scalabilità dell’IoT, con Microsoft che investirà nella piattaforma di connettività IoT di Vodafone, collegando milioni di dispositivi in tutto il mondo. Vodafone prevede di integrarsi nell’ecosistema Azure, rendendo la piattaforma IoT accessibile a una vasta comunità di sviluppatori e terze parti.

L’accelerazione digitale dell’Africa è il terzo “PERNO”, con Microsoft che contribuirà all’espansione di M-Pesa, la più grande piattaforma tecnologica finanziaria in Africa, ospitandola su Azure e lanciando nuove applicazioni cloud–native. Le aziende hanno anche annunciato un programma per migliorare la vita di 100 milioni di consumatori e 1 milione di PMI in tutto il continente africano, con un focus sull’alfabetizzazione digitale.

Il quarto “PERNO” riguarda la crescita delle imprese, con Vodafone che si impegna ad ampliare la distribuzione dei servizi Microsoft, tra cui Microsoft Azure, come parte della sua strategia per diventare la piattaforma leader per quanto riguarda il settore delle imprese europee.

Infine, il quinto “PERNO” è la trasformazione cloud, con Vodafone che sostituirà alcuni dei suoi data center europei con soluzioni “virtuali” ospitate da Microsoft Azure. Questo porterà a una maggiore reattività alle esigenze dei clienti e alla riduzione dei costi operativi del patrimonio IT di Vodafone.