È giunto il momento di un nuovo capitolo nell’esperienza di gioco di EA Sports FC 24 con l’atteso Update 7, rilasciato il 17 gennaio su PC e console PlayStation, Xbox e Switch. Questo aggiornamento gratuito non solo affronta aspetti grafici e funzionalità, ma pone particolare attenzione a uno degli elementi cruciali del gameplay: i passaggi.

Gli appassionati noteranno immediatamente variazioni nel sistema di passaggi, con una ridotta precisione nei passaggi alti e in quelli di precisione, soprattutto se eseguiti da angolazioni estreme. Ma l‘Update 7 mira a migliorare la reattività nei passaggi precisi e ad aumentare l’altezza massima possibile della traiettoria della palla per i passaggi alti e di precisione effettuati da angolazioni non ottimali.

EA Sports FC 24: Update 7, in arrivo un aggiornamento significativo, con migliorie interessanti e risoluzione di bug su tutte le piattaforme

Tra le modifiche apportate al famoso EA Sports FC 24, spiccano miglioramenti nella gestione delle sostituzioni e nello sblocco dei pacchetti di Ultimate Team.

Ma non è finita qui, i designer nordamericani hanno lavorato diligentemente anche per risolvere il glitch dell’animazione involontaria nei passaggi rasoterra. Essi hanno infatti affrontato anche bug nei contrasti fisici, nelle chiamate di fuorigioco a seguito di deviazioni e nella gestione delle telecamere in vari stadi.

L’attenzione ai dettagli è confermata da Electronic Arts, che fornisce un link all’elenco completo delle novità e degli interventi dell’Update 7. Con questo aggiornamento, Electronic Arts dimostra il suo impegno nel fornire un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e priva di problemi per gli appassionati del calcio virtuale.